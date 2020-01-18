غلق شارع القومية بالجيزة لأعمال المترو.. تعرف على التحويلات المرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء بعض التحويلات المرورية، لإجراء أعمال المرحلة الثانية والثالثة لمحطتي مترو الأنفاق القومية العربية، والطريق الدائري، ضمن أعمال الخط الثالث، نتيجة الغلق الكلي في شارع القومية وتقاطعه مع شارع البوهي، مع تشديد التعليمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة الطرق.

وتبدأ المرور في تنفيذ الأعمال الإنشائية للمحطة الرئيسية بشارع القومية، وتقاطعه مع شارع البوهي، اعتبارًا من مساء أمس الجمعة، ولحين الانتهاء من افتتاح المحطة.

وأوضحت المرور أن التحويلات المرورية، على النحو التالي:

تقاطع شارع القومية مع شارع البوهى اتجاه شارع الوحدة: غلق كامل للاتجاه القادم من شارع القومية اتجاه شارع البوهي لمسافة 120 متر بداية من شارع طلحا حتى ميدان القومية، مع تحويل الاتجاه الآخر القادم من شارع البوهي إتجاه شارع القومية إلى إتجاهين، بعرض 6 متر لكل واحد.

القادم من شارع البوهى اتجاه شارع شارع القومية والدائرى: غلق كامل للاتجاه القادم من شارع البوهى اتجاه شارع القومية، بداية من شارع محمد صلاح حتى شارع عقبة بن نافع، مع تحويل الاتجاه القادم من شارع القومية اتجاه شارع البوهى إلى إتجاهين وذلك لمسافة 75 مترًا.

من جانبها، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن مواصلة حملاتها بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع الإدارات بمديريات الأمن المختلفة، وضبطت خلال 24 ساعة 4440 مخالفة متنوعة.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة وتحقيق الإنضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وبين المخالفات: 1556 تجاوز السرعة المقررة، 161 السير بدون ترخيص قيادة وتسيير، 9 دراجات نارية مخالفة، 24 مخالفة موقف عشوائى، 32 لشروط الترخيص، 32 حالات قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات.