غلق شارع السودان وتحويلات مرورية لاستكمال محور أحمد عرابي.. تعرف عليها

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية مع وضع الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية لمطلع محور أحمد عرابي الجديد في الاتجاه القادم من شارع المطار، والمؤدي إلى شارع أحمد عرابي ميدان سفنكس، مما يستلزم الغلق الكلي لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية في الاتجاه القادم من أرض اللواء.

وتنفذ تلك الأعمال لمدة يومين ابتدءً من صباح يوم الأحد الموافق 9/4/2023، وحتى صباح يوم الإثنين الموافق 10/4/2023، وذلك من الساعة 12 صباحًا حتى 7 صباحًا.

ويستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

حركة سير المركبات بشارع السودان القادمة من مناطق أرض اللواء، وترغب بالسير اتجاه شارع أحمد عرابي تقوم بالدخول يمينًا بشارع جلال الدين الحمامصي، قبل منطقة الغلق الكلى مباشرة.

ثم السير يسارًا بشارع عبدالمنعم الصاوي، وصولاً حتى شارع أحمد عرابى.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.