غلق شارع السودان لأعمال بمحور الفريق كمال عامر.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمحور الفريق كمال عامر، مما يستلزم الغلق الكلي لشارع السودان بالاتجاه القادم من منطقة كوبري الخشب اتجاه كوبري فيصل بالجهة المقابلة لهيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة.

ويتطلب تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال على النحو التالي:

-المركبات القادمة من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان وترغب بالسير إتجاه كوبرى الملك فيصل، يتم الدخول للاتجاه الآخر “القادم من كوبري الملك فيصل وشارع ثروت”، قبل منطقة الغلق الكلي عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى، تتخلل أعمدة كوبري صفط اللبن، يتم استحداثها وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر المشار إليه إلى اتجاهين لحركة المرور وفصلهما بحواجز خرسانية.

-ستكمال السير بمسار التحويلة المشار إليها، ثم العودة للطريق الأصلي مرة أخرى اتجاه كوبري الملك فيصل عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى، بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار إليها.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 5 أيام، بدءً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 18 الجاري حتى صباح يوم السبت الموافق 22 الجاري، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

ونسقت مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.