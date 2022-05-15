غلق شارع الخليفة الظافر لاستكمال «المونوريل».. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل ، ويتطلب الغلق الكلي لشارع الخليفة الظافر بالوصلة من شارع أبو الفوارس وحتى شارع على أمين، بالاتجاه القادم من عبدالله العربى تجاه شارع على أمين.

ويستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

الاتجاه القادم من شارع عبدالله العربي، يسلك يمينًا شارع أبو الفوارس فيسارًا شارع البخارى وصولًا لشارع على أمين.

على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من الساعة 12,05 صباح يوم الأحد الموافق 15/5/2022، ولمدة 10 أيام.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللافتات التحذيرية والإرشادية، الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.