غلق شارع الجيزة لتركيب الكمر المعدني لكوبري مشاة.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ بعض أعمال تركيب الكمر المعدني لكوبرى المشاة الجديد بشارع الجيزة أمام مجلس الدولة، مما يستلزم الغلق الكلي لشارع الجيزة في الاتجاهين.

ويتطلب تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال على النحو التالي:

-حركة المركبات القادمة من نفق الجلاء ومسطح ميدان الجلاء وترغب بالسير إتجاه نفق النهضة، يتم الدخول يمينًا إلى شارع أبى أمامة، شارع ابن مروان، ثم الدخول يسارًا اتجاه شارع هارون واستكمال السير بشارع هارون حتى تقاطعه مع شارع حسين واصف، ثم الدخول يساراً بشارع حسين واصف وصولاً لشارع الجيزة اتجاه نفق النهضة عقب تجاوز موقع الغلق.

-حركة المركبات القادمة من نفق النهضة وترغب بالسير إتجاه نفق الجلاء، يتم الدخول يميناً بشارع عصام الدالى المجاور لمجلس الدولة حتى شارع النيل السياحي، والدخول يساراً بشارع النيل السياحي، واستكمال السير بشارع النيل السياحي حتى تقاطعه مع شارع ابن الأخشيد، والدخول يساراً بشارع إبن الخشيد وصولاً لشارع الجيزة إتجاه ميدان ونفق الجلاء.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال فى مدة زمنية (30) دقيقة فقط صباح يوم الإثنين الموافق 17/10/2022، اعتبارًا من الساعة 3,30 صباحًا وحتى الساعة 4 صباحًا من نفس اليوم فقط.

ونسقت مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.