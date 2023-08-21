غلق شارع الأسمرات لتنفيذ مول دايموند.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ الأعمال بمشروع مول دايموند الأسمرات عن طريق تركيز ونش حمولة 500 طن بشارع الأسمرات، في الاتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان.

ويستلزم الغلق الكلي مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان بالاتجاه المقابل، ليعمل بنظام الاتجاهين مع تنفيذ المساعدات لفصل حركة المرور بين الإتجاهين، وذلك في مدة زمنية 48 ساعة، اعتبارًا من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2023.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.