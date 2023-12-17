غلق شارع الأسمرات لتنفيذ خط بترول مسطرد - التبين بالقاهرة.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتعديل جزء من خط بترول مسطرد – التبين.

ويستلزم الغلق الكلي لشارع الأسمرات بالاتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان، وتحويل الحركة المرورية للقادم من شارع 9 يسلك يمينًا شارع أحمد فؤاد نجم وصولاً لميدان الخزان.

على أن تكون الأعمال لمدة 30 يومًا ليلاً ونهاراً اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل، يوم الإثنين الموافق 18/12/2023.

من جانبها، تضع الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.