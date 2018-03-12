غلق شارع أحمد عرابى بالمهندسين لمسافة 350 مترًا

الدالى: تحويلات مرورية ولوحات إرشادية لقائدى السيارات بدور إبراهيمبدأت محافظة الجيزة وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، تنفيذ إغلاق الحركة المرورية جزئياً بشارع أحمد عرابى لمسافة 350 مترا فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى لميدان سفنكس بدايةً من الدوران الأول لعرابى حتى نهاية سور م

الدالى: تحويلات مرورية ولوحات إرشادية لقائدى السيارات

بدور إبراهيم

بدأت محافظة الجيزة وبالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، تنفيذ إغلاق الحركة المرورية جزئياً بشارع أحمد عرابى لمسافة 350 مترا فى الاتجاه القادم من الطريق الدائرى لميدان سفنكس بدايةً من الدوران الأول لعرابى حتى نهاية سور محطة الصرف الصحى وإغلاق شارع رشيد كلياً بدايةً من أحمد عرابى حتى شارع الدكتور حجازى بطول 90 مترا.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن التحويلات المرورية تأتى تنفيذاً لأعمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق بمحطة التوفيقية والتى تستمر لمدة 3 سنوات.

وأشار المحافظ إلى أن التعديلات المرورية تتضمن:

· القادم من أعلى محور عرابى اتجاه ميدان سفنكس

الدخول يساراً إجبارى فى أول دوران والسير لمسافة 350 مترا فى الاتجاه المقابل بعد تجهيزه بحاجز يفصل بين الاتجاهين ثم الدخول يميناً للعودة للاتجاه الأصلى بعد تجاوز منطقة الأعمال.

· القادم من أعلى محور عرابى اتجاه شارع رشيد

الدخول يميناً من شارع النيل الأبيض ثم يساراً إلى شارع الدكتور على إبراهيم ومنه يساراً إلى شارع الدكتور حجازى خروجاً بعد ذلك إلى شارع رشيد.

وأضاف المحافظ أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بنطاق التحويلة بالكامل ونشر الخدمات المرورية لمساعدة قائدى السيارات فى الاتجاهات الجديدة.