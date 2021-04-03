غلق جميع الطرق المؤدية لميدان التحرير لتأمين موكب المومياوات

من المقرر أن يعاد فتح تلك الطرق مرة أخرى تدريجيًا أمام حركة المرور بعد انتهاء نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

نفذت أجهزة وزارة الداخلية قرار غلق عددًا من المحاور المرورية أمام جميع أنواع المركبات والأفراد، بينها كل الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير، منذ قليل وحتى الثامنة ونصف مساء اليوم، وذلك لتأمين خط سير نقل “موكب المومياوات” من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

ومن المقرر أن يعاد فتح تلك الطرق مرة أخرى تدريجيًا أمام حركة المرور بعد انتهاء نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وأعدت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مرور القاهرة ومرور الجيزة، خطة مرورية بشأن التحويلات المرورية التي سيتم العمل بها خلال الاحتفال بالحدث العالمي الخاص بعملية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، التي تنطلق خلال ساعات.

ونشرت وزارة الداخلية، خطة التحويلات المرورية على موقعها الرسمي عبر الإنترنت، وللاطلاع على كافة الطرق البديلة خلال تلك الفترة، الموجودة على النحو الموضح بالموقع الرسمى لوزارة الداخلية (www.moi.gov.eg).

وأغلقت المحاور على النحو التالي:

-غلق جميع منافذ الدخول والخروج إلى ميدان التحرير والمنافذ المؤدية إليه من كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو.

-غلق مطالع كوبرى 6 أكتوبر القادمة إلى شارع النيل وغلق كوبرى الجلاء فى الإتجاة القادم من الجيزة.

-غلق منطقة الكورنيش والشوارع الجانبية المؤدية له بدءً من كوبرى قصر النيل حتى منطقة الإحتفال.

-غلق كوبرى الجامعة وكوبرى عباس للقادم من الجيزة ، وطريق (مصر – حلوان) فى إتجاه ميدان أثر النبى.

-غلق منازل كوبرى المنيب وطريق الأوتوستراد التى تؤدى إلى ميدان أثر النبى.