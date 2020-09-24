غلق جزئي لكوبرى تحيا مصر لإجراء القياسات السنوية للكابلات المعدنية

اعتبارًا من الساعة 12 بعد منتصف ليل الجمعة.

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة إجراء غلق جزئي لكوبري “تحيا مصر” وذلك بالتزامن مع إجراء القياسات السنوية للكابلات المعدنية الخاصة به.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع أعمال القياسات السنوية الخاصة بالكوبري.

ومن المقرر غلق كامل اتجاه من كوبري تحيا مصر بالتناوب لكل اتجاه، لمدة 13 ساعة مع تشغيل الآخر بنظام الاتجاهين، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 بعد منتصف ليل الجمعة وحتى الواحدة ظهر يوم الجمعة الموافق 25/9/2020.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة، بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.