غلق جزئي في طريق الواحات.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى مشاه أمام مساكن الأولى بالرعاية، مقابر 6 أكتوبر في طريق الواحات.

ويستلزم الغلق الجزئي لطريق الواحات في الاتجاهين وذلك لمدة يومان، إبتداءً من يوم الجمعة الموافق 26 /11/2021، وحتى صباح يوم السبت الموافق 27 /11/2021، على أن تكون الأعمال من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا، وستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناول خلال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.