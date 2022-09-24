غلق جزئي في شارع الهرم لتنفيذ محطة مترو المريوطية

تعلن محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، والذى يتضمن محطات (الأهرامات، المريوطية، العريش، المطبعة، الطالبية، مدكور، المساحة). وستقوم محافظة الجيزة بتسليم الشركة المنفِّذة للأعمال النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو المريوطية (المرحلة الثانية) بدايةً من شارع المستشفى وتقاطعه مع شارع الأهرام، وحتى تقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية لمسافة ما يقرب من 370 م فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المنطقة الأثرية، مما يستلزم غلقًا جزئيًّا لشارع الأهرام في المنطقة والاتجاه المشار إليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المريوطية بالكامل ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الأحد الموافق 25/9/2022 وحتى انتهاء فترة الأعمال.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي الطالبية ومدير الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المركبات بمحيط الأعمال ومنع التكدسات.

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية والإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفِّذة برفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث (الطبقة الأسفلتية، إزالة أرصفة، توسعة الطريق، تركيب أعمدة إنارة)؛

وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من (7 أمتار إلى 10 أمتار)؛ وذلك للحد من التأثير السلبى على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال،

إلى جانب تركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين ضرورة الالتزام بتعليمات اللجان والإرشادات المرورية لتفادي الازدحام.