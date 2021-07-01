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غلق جزئي في شارع الهرم لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق

لمدة 3 أيام.
أماني عوض 1:54 ص, الجمعة, 2 يوليو 21 1:54 ص, الجمعة, 2 يوليو 21

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تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقًا جزئيًا في شارع الهرم لمحافظة الجيزة بالاتجاهين، وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة، الوحدة العربية، الظافر لمدة 3 أيام، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع القومي لمترو أنفاق الخط الرابع.

وقررت إدارة المرور بالجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال القطع العرضي بشارع الهرم بالاتجاهين، لنقل المرافق “غاز طبيعي” والمتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الأنفاق.

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ويبدأ الغلق من يوم الجمعة الموافق 2/7/2021، وحتى صباح يوم الأحد الموافق 4/7/2021، على أن تكون الأعمال ابتداءً من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا فقط، دون تعطيل الحركة المرورية.

من جانبها، تعُين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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