غلق جزئي بمنزل كوبري الجيزة المعدني المؤدي لشارع مراد

أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الاسفلتية الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبري الجيزة المعدني استعداداً لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار .

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي بمنزل كوبري الجيزة المؤدي لشارع مراد تحديداً الحارة الوسطى فقط وذلك لمدة ٣ أيام ابتداء من اليوم الجمعة الموافق ٩ / ٩ / ٢٠٢٢ وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق ١١ / ٩ / ٢٠٢٢ علی أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعه خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية .

ووجه اللواء أحمد راشد رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الطرق بإتخاذ ما يلزم نحو متابعه تنفيذ الاعمال علي أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

كما وجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور بإتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع اي إعاقات مرورية.

وأوضح راشد بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة و بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ أعمال طبقة الايبوكسي لكوبري الجيزة المعدني نزلة شارع مراد في إطار خطة الصيانة السنوية للطبقة الاسفلتية بالكوبري حفاظاً على السلامة العامة ولتسهيل الحركة المرورية.. وجاءت الأعمال بمتابعة من المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق.