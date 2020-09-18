غلق جزئي بمدخل «جوزيف تيتو» وشارع ابن سينا.. تعرف على المواعيد

يشهد مدخل نفق جوزيف تيتو بالقاهرة، قطعًا عرضيًا للقادم من عبد الحميد بدوي ومناطق الشيراتون أسفل “كوبرى الجمسي”، وذلك بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل مرافق مشروع إنشاء كوبري سيارات.

وقررت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة الطرق، بالتزامن مع تنفيذ أعمال نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير بمشروع إنشاء كوبري سيارات تقاطع شارع عبد الحميد بدوي، مع شارع جوزيف تيتو.

وأوضحت المرور أنه يستلزم قطع عرضي لمدخل نفق جوزيف تيتو للقادم من شارع عبد الحميد بدوي وشارع الحجاز، وكذا أعمال القطع العرضي لمدخل نفق جوزيف تيتو للقادم من شارع عبد الحميد بدوي ومناطق الشيراتون.

ومن المقرر أن تبدأ الأعمال من الساعة 12 بعد منتصف ليل يوم الجمعة، الموافق 18/9/2020، وحتى السادسة صباح يوم السبت الموافق 19/9/2020، على أن يتم فتح الطريق بالكامل أمام حركة المرور.

على جانب آخر، قررت إدارة المرور بالجيزة غلق جزئي بشارع ابن سيناء، وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح كابل كهرباء.

وعينت مرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور تزامنًا مع تنفيذ أعمال الإصلاح كابل كهرباء.

ويستلزم غلق جزئي لشارع ابن سينا وتقاطعه مع شارع الجيزة لمدة يومان، وذلك اعتبارًا من صباح يوم الجمعة الموافق 18/9/2020، حتى السبت الموافق 19/9/2020.

على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12 صباحًا بعد منتصف الليل، وحتى الخامسة صباحًا فقط طوال فترة الأعمال.

من جانبها، ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة والقاهرة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال لوضع المساعدات الفنية، والأقماع والإضاءة وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.