غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم .. غدًا

ضمن خطط أعمال تطوير طريق القاهرة الفيوم من ميدان الرماية وحتى طريق الدائري الأوسطي.

أعلنت محافظة الجيزة تنفيذ أعمال قطع عرضي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم، وذلك للقيام بأعمال مد كابلات كهرباء لأعمدة الإنارة (هاي ماست) بمحيط ميدان الرماية بطريق الفيوم، وذلك ضمن خطط أعمال تطوير طريق القاهرة الفيوم من ميدان الرماية وحتى طريق الدائري الأوسطي.

وذكرت المحافظة – في بيان، اليوم الجمعة – أن الأمر سوف يستلزم قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي بمحيط ميدان الرماية وتقاطعه مع طريق الفيوم في الاتجاه القادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم، وذلك لمدة يوم واحد، غدا السبت، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا دون تعطيل حركة المرور.