غلق جزئي بشارع الهرم لنقل مرافق الخط الرابع للمترو

يبدأ القطع العرضي للشارع من الاتجاهين أمام شارع فاطمة رشدي، محيط منطقة المساحة

تجري الإدارة العامة لمرور الجيزة، قطعًا عرضيًا (غلق جزئي) في شارع الهرم ابتداءً من غد السبت ولمدة 4 أيام، وذلك لأعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو أنفاق الخط الرابع.

وتتخذ إدارة مرور الجيزة، بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة، الإجراءات اللازمة للبدء في أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع المترو من غاز طبيعي، والمتعارضة مع مساره.

ويبدأ القطع العرضي للشارع من الاتجاهين أمام شارع فاطمة رشدي، محيط منطقة المساحة بدون تعطيل حركة المرور، من صباح السبت الموافق 11/7/2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 14/7/2020.

وتصبح مواعيد العمل ابتداءً من الساعة 12 صباحًا، وحتى الساعة 5 صباحًا طوال فترة الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.