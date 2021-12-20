الإسكندرية

غلق بوغازي مينائى الإسكندرية و الدخيلة لسوء الأحوال الجوية

إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد و الممتلكات
السيد فؤاد 9:08 ص, الأثنين, 20 ديسمبر 21 9:08 ص, الأثنين, 20 ديسمبر 21

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تم غلق بوغاز الهيئة العامة لمينائى الإسكندرية و الدخيلة فجر اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية و التقلبات الجومائية من ارتفاع فى الأمواج و سرعة الرياح و حرصا على الأفراد و الممتلكات .

و شدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد و الإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح و أرتفاع الأمواج و الضغط الجوى ، و إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد و الممتلكات.

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يُذكر أن ميناء الإسكندرية البحري يعد أهم موانئ مصر من حيث حجم التجارة، ومن خلاله يتم تداول 60% من التجارة الخارجية،ويسمى «الميناء الغربي»؛ لتمييزه عن الميناء الشرقي الضحل، فالميناء الغربي يستقبل حركة الملاحة من سفن شحن وسفن ركاب.

يقسم الميناء جغرافيًّا إلى 9 مناطق، ست مناطق منها في ميناء الإسكندرية المعروفة بالميناء الشرقي، وثلاث مناطق في ميناء الدخيلة، كما يستخدم الميناء في الشحن التجاري ، كما يستقبل السفن السياحية وبواخر الركاب. 

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بقلم السيد فؤاد

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