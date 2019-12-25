غلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة بسبب سوء الأحوال الجوية مساء اليوم

بسبب سوء الأحوال الجوية التي تمر بها محافظة الإسكندرية، قررت هيئة ميناء الإسكندرية غلق البوغاز الخاص بها والذي يتم من خلاله دخول السفن مساء اليوم

قررت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية غلق بوغازي ميناء الإسكندرية والدخيلة، مساء اليوم الأربعاء؛ بسبب سوء الأحوال الجوية بالبحر المتوسط وارتفاع حركة الأمواج.

صرح بذلك الدكتور رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، متوقعًا إعادة فتح البوغازين، خلال صباح الغد الخميس، حال تحسن الأحوال الجوية.

كان هيئة الميناء قد شهدت انتظامًا في عملها رغم بداية نوة الفيضة الصغرى، منذ نهاية أمس الثلاثاء، كما استقبلت أحد السفن السياحية القادمة من اليونان وتحمل 1028 سائحًا.

ويعد ميناء الإسكندرية من أهم الموانئ المتخصصة في استقبال التجارة الخارجية المصرية (صادرات وواردات)، وتستقبل شهريًّا ما يزيد على 150 سفينة، علاوة على 135 ألف حاوية شهريًّا.

وشهدت الإسكندرية، منذ مساء أمس، هطول أمطار غزيرة وموجة صقيع على أغلب مناطقها، وذلك عقب تعرضها طوال ساعات النهار لرياح شديدة مُحملة بالأتربة، بالتزامن مع نوة “الفيضة الصغرى”، والتي وصل أقصاها، اليوم الأربعاء، ومن والمُقرر استمرارها حتى السبت المقبل، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية والبيان التي أصدرته، والتي أكدت من خلاله ارتفاع منسوب البحر إلى 6 أمتار.