غلق بمحور حسب الله الكفراوي لإنشاء كوبري مشاه.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال مشروع كوبري مشاه أعلى محور حسب الله الكفراوي.

ويستلزم ذلك الغلق الكلي للمحور بمنطقة نيركو المعادى عند تقاطعه مع شارع المتنبي، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

-القادم من محور حسب الله الكفراوي، يسلك منزل كوبرى حسب الله الكفراوي، تجاه محور الأوتوستراد فمناطق المعادي.

-القادم من شارع اللاسلكي يسلك شارع نجيب محفوظ (مساكن نيركو)، فمناطق الأوتوستراد.

على أن يتم تنفيذ الأعمال في مدة زمنية ليلتان ليلاً فقط يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين (15، 16 /8 الجاري)، ابتداءً من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا من نفس اليوم.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.