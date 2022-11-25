«غلق بمحور التسعين الجنوبي».. تحويلات مرورية لاستكمال «مونوريل العاصمة الإدارية»

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال الحفر وصب خرسانة الأعمدة الخاصة بمسار مشروع “مونوريل العاصمة الإدارية”، ويستلزم غلق كلي لنفق اللواء باقي زكي بمحور التسعين الجنوبي.

وتجري بعض التحويلات المرورية للقادم من كوبري التسعين استكمال السير بمحور التسعين الجنوبي، ثم الدوران والعودة من المآوى الدوراني أمام مجمع البنوك فيمينًا تجاه محور التسعين الشمالي.

ويكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة 30 يومًا ليلاً ونهاراً، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 25 / 11 /2022، وإجراء بعض التحويلات المرورية بالطريق الدائري على النحو التالي:

-الغلق الكلي لمسطح كوبرى التسعين القادم من مناطق المعادى تجاه محور التسعين الجنوبي، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي.

-القادم من الطريق الدائرى يسلك يمينًا، محور جمال عبد الناصر (مسطح كوبرى عمر سليمان) فالدوران والعودة من المآوي الدوراني، ما بعد ميدان عمر بن الخطاب فيمينًا، محور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبي.

-القادم من الطريق الدائرى إستكمال السير بالطريق الداعم فيميناً شارع طه حسين تجاه محور مصطفى كامل ومناطق القاهرة الجديدة.

-الغلق الكلي لمطلع كوبرى التسعين القادم من طريق السويس تجاه التسعين الجنوبى، وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي.

-القادم من الطريق الدائري استكمال السير بالطريق الداعم فمدخل نفق الجولف تجاه محور جمال عبد الناصر، ثم الدوران والعودة من المآوى الدوراني، ما بعد ميدان عمر بن الخطاب فيمينًا محور الأمل تجاه محور التسعين الجنوبي.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.