غلق بكوبري الفنجري وخدمات مرورية لتنفيذ «بالوعات الأمطار».. تعرف على المواعيد

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك لتنفيذ أعمال مشروع بالوعات الأمطار “المرحلة الثالثة”، بمحور النصر قبل مطلع كوبري الفنجري، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 11/10/2022، ولمدة 8 أيام فقط ليلًا ونهارًا.

يأتي ذلك على النحو التالي:

-من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، استقطاع حارة مرورية بعرض 2 متر بجوار الرصيف بطول 80 متر تقريبًا.

-من الساعة 10 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، تنفذ أعمال الغلق الكلي لمطلع كوبري الفنجري، تجاه مناطق صلاح سالم، على أن يتم فتح الطريق في تمام الساعة 6 صباحًا يوميًا.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.