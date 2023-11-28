غلق بشارع حسن المأمون في القاهرة لاستكمال المونوريل.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، ما يستلزم الغلق الكلي لشارع إمتداد حسن المأمون بالقاهرة “مسافة محددة”.

ويكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من الساعة 12,05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء (28 و28 نوفمبر 2023)، وإجراء بعض التحويلات المرورية بشارع إمتداد حسن المأمون على النحو الآتي:

-القادم من شارع حسن المأمون إتجاه محور المشير يتجه يسارًا من الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش، واستكمالًا بشارع الورش فيميناً محور شنزو آبي فالدوران والعودة تجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.

-القادم من محور المشير إتجاه كوبري سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين، تجاه محور شنزو آبى فيمينًا شارع المسبك، والدوران والعودة تجاه محور شينزو آبى فيميناً شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

-القادم من طريق الخدمة بمحور شنزو آبي، يسلك شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.