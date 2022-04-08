نفذت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، غلقًا كليًا لمدخل شارع السكة البيضاء من شارع سبيل الخازندار، مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال المرحلة الثانية لكوبري سيارات بشارع السكة البيضاء أعلى محور صلاح سالم بالقاهرة.

ويستلزم غلق كلي لمدخل شارع السكة البيضاء، من شارع سبيل الخازندار وتحويل حركة المركبات إتجاه شارع المستشفى الإيطالي، وصولاً إلى شارع فخرى عبد النور.

وتنفذ تلك الأعمال اعتبارًا من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 8/4/2022، ولحين الانتهاء من تنفيذها.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.