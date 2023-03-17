غلق باب التصويت بعمومية الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين غلق باب التصويت أمام أعضاء الجمعية العمومية.

وينتخب أعضاء نقابة الصحفيين اليوم، نقيبا جديدا و6 من أعضاء مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي.

ويتنافس على انتخابات مجلس الصحفيين ٥٥ مرشحا من بينهم ١١ مرشحا على مقعد النقيب و ٤٠ على عضوية مجلس النقابة.

وبدأت عملية التسجيل في كشوف الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة 12 ظهرًا ويتم المد ساعة بساعة لحين انعقاد للنصاب القانوني المقدر بـ 25%, بما يعني 2339 عضوا ويبدأ التصويت عقب قرار الجمعية العمومية عقب اكتمال النصاب القانوني.

تخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي كامل من قبل مستشاري هيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور اللجنة النقابية المشرفة على الانتخابات والتي تضم ستة أعضاء مستمرة عضويتهم بالمجلس وعشرة زملاء من شيوخ المهنة، فضلا عن عدد من مندوبي الصحف ووسائل الإعلام داخل ٢٣ لجنة ٢٢ في القاهرة وواحدة بالإسكندرية.