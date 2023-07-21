غلق امتداد محور 26 يوليو لاستكمال المونوريل.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط وادي النيل بالعجوزة – 6 أكتوبر، بطريق امتداد محور 26 يوليو فقط في الاتجاه القادم من ميدان جهينة ومسجد الشرطة بالخمائل اتجاه طريق إسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو، تحديدًا قبل مطلع محور 26 يوليو بمسافة ما يقرب من 500 متر.

ويستلزم الكلي لطريق امتداد محور 26 يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه والموقع المشار إليهما.

وتكون تنفيذ تلك الأعمال على مدار 3 أشهر، بدءً من يوم الجمعة الموافق 21/7/2023 حتى يوم الأربعاء الموافق 18/10/2023، وتقسيم طريق إمتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان إلى اتجاهين وإجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

حركة سير المركبات بطريق إمتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من مسجد الشرطة وميدان جهينة وترغب بالسير اتجاه محور 26 يوليو وطريق إسكندرية الصحراوي، تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر من الطريق بعد تحويله إلى إتجاهين عن طريق فتحة دخول مستحدثة بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بمشروع المونوريل.

ويستكمل السير بمسار التحويلة المرورية لمسافة 250 متر حتى تجاوز الإعمال الإنشائية ومنطقة الغلق ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلى بامتداد محور 26 يوليو إتجاه طريق الإسكندرية الصحراوى وميدان لبنان عن طريق فتحة خروج مستحدثة.

من جانبها، تضع الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.