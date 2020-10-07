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غلق المقاهي والحانات في بروكسل شهرا لمواجهة انتشار سريع لـ«كورونا»

سيتم حظر استهلاك الخمور في الأماكن العامة كذلك في 19 بلدية في المنطقة،
المال - خاص 11:10 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20 11:10 م, الأربعاء, 7 أكتوبر 20

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تبدأ مدينة بروكسل الخميس تنفيذ قرار السلطات البلجيكية بإغلاق المقاهي والحانات ؛ للحد من الانتشار السريع لفيروس كورونا، بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية.

ونقلت سبوتنيك عن “فرانس 24″، مساء اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر تطبيق هذا الإجراء لمدة شهر واحد حتى 8 نوفمبر المقبل .

وسيتم حظر استهلاك الكحول في الأماكن العامة كذلك في 19 بلدية في المنطقة، بحسب السلطات، على أن يسمح للمطاعم بأن تبقى مفتوحة.

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في المقابل، نددت رئيسة اتحاد المقاهي في بلجيكا بهذا الإجراء “التمييزي” ضد هذه المؤسسات، وطالبت بتقديم “دليل علمي يؤكد أن انتشار الفيروس يأتي من المقاهي”.

وسجلت بلجيكا التي يبلغ تعداد سكانها نحو 11.5 مليون نسمة، 134291 إصابة و 10092 وفاة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء. وتسارعت وتيرة الإصابات ودخول المستشفى والوفيات منذ سبتمبر.

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وأحصت السلطات الصحية نحو 2500 إصابة جديدة يومية خلال الأيام السبعة الماضية، أي بزيادة قدرها 57 في المئة عن الأسبوع السابق.

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بقلم المال - خاص

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