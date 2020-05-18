غلق المركز اللوجستى بمطار القاهرة لاكتشاف 15 حالة مصابة بكورونا (صور)

أغلقت مصلحة الجمارك المركز اللوجستى بمطار القاهرة الدولي والذى تديره الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بسبب اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأشارت مصادر متعاملة مع المركز من المستخلصين الى أن عدد الحالات التى تم اكتشافها وصلت الى 15 .

وذكرت المصادر أن موظفي المركز امتنعوا عن العمل منذ صباح اليوم لحين التحليل الشامل لكل المتعاملين مع المركز خلال الأيام الأخيرة، بالإضافة الى اتخاذ اجراءات احترازية أكثر مما هى عليه حاليا.

وأكدت المصادر أنه من الصعب استمرار غلق المركز اللوجستي بمطار القاهرة، خاصة أن الشحن الجوي يعد حاليا يمر بفترة رواج شديدة حيث وصلت كميات التصدير التي يتم شحنها من الصادرات المصرية جويا الى 200 – 250 طن يوميا وهي معدلات كان من الصعب تحقيقها خلال السنوات الماضية، وتزايدت مع زيادة معدل الطلب من دول الخليج وأوروبا على الحاصلات الزراعية المصرية .

المركز يعمل على مدار 24 ساعة منذ مارس

وكانت الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS” المشرفة على تطبيق منظومة الشباك الواحد بمصلحة الجمارك قد قررت العمل بمنافذها 24 ساعة وذلك بدءا من 21 مارس الماضى ، معلنة أن ذلك يأتى تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 الخاص بمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

أولويات دخول تقديم الشهادات بالشركة على مدار اليوم

وحددت الشركة أولوية الدخول لمراكزها لمن سيقوم بتقديم شهادات الصادر، ثم من يقدم شهادات الترانزيت للسفن ثم الواردات العاجلة ثم المستلزمات الطبية، ثم مستلزمات الإنتاج، وذلك خلال الفترة الصباحية والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

أما الفترة المسائية فسيتم استقبال العملاء من أصحاب الشأن ونوابهم من المستخلصين بأولوية الشهادات والتي في أولها شهادات السماح المؤقت، ثم الاستخدام الخاص والتجاري وباقي الترانزيت والتي تمتد تلك الفترة من الخامسة مساء وحتى الثانية عشر مساء، لتكون باقي الشهادات من الساعة الثانية عشر مساء وحتى السادسة صباحا.

يذكر أن الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات “MTS ” تعد الجهة المنفذة لمشروع النافذة الواحدة وتعد مملوكة بنسبة تزيد عن 75% لكل من مصلحة الجمارك وبنك الاستثمار القومي فيما تمتلك النسبة الباقية شركة أميرال مانجمنت.

أهم سمات النافذة الواحدة فى مصلحة الجمارك

ومن أهم سمات النافذة الواحدة أنها منصة حكومية مركزية موحدة تضم كل الشركاء في العملية التجارية وعمليات النقل والجهات الرقابية، وتقوم بتنفيذها على أرض الواقع شركة ” MTS ” وفقا لمصلحة الجمارك.

ويتم عبر تلك المنظومة تقديم المعلومات والوثائق فى مكان واحد، وتتضمن كافة الإجراءات وتعمل بأحدث تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال إطار قانوني وتنظيمي لجميع العمليات.

ومستهدف مع تطبيق هذه المنظومة تحسين كفاءة الرقابة وتوفير المزيد من الوقت والراحة للمتعاملين مع إنفاذ القوانين والقواعد التنظيمية، وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فضلا عن حماية الاقتصاد الوطني.