غلق الشواطئ ومنع الحفلات بالكافيهات والمطاعم خلال شم النسيم في الإسكندرية (صور)

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه تقرر غلق الشواطئ ومنع الحفلات بالكافيهات والمطاعم خلال شم النسيم .

وأرجعت ذلك إلى توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بمنع تجمعات المواطنين علي الشواطئ وإحكام إغلاقها خلال عطلة شم النسيم ضمن مجموعة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أنها تأتي أيضا بناء علي تعليمات اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأشارت إلى أنه تم وضع خطة بانتشار مفتشى الادارة علي كافة شواطئ الإسكندرية من أبي قير شرقا حتي سيدي كرير غربا لمعاونة الأحياء في إجراءات منع التجمعات علي تلك الشواطئ والتأكد من التزام الجميع (مستأجرين ومواطنين) بالتعليمات.

ولفت إلى أنه تم إغلاق مداخل شواطئ العجمى بالأسوار فى رسالة واضحة وصريحة بإغلاقها، بالإضافة إلى تكثيف تواجد المفتشين ومسئولي الرقابة علي شواطئ ابي قير والعجمي بشكل خاص.

كما تم وضع خطة للمرور علي كافة الكافيهات والمطاعم التى تخضع لرقابة واشراف الادارة المركزية للسياحة والمصايف يومي الاحد والاثنين الثاني والثالث من مايو الجاري للتاكد من عدم إقامة حفلات بهدف الحد من التكدس والتجمعات.

وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالالتزام بالاجراءات الوقائية وتجنب التواجد علي الشواطئ حماية للجميع حتى عبور الأزمة بسلام.

كما أهابت بمستأجري الشواطئ ومجالس إدارات قري الساحل الشمالي بالالتزام بعدم تواجد المواطنين علي الشواطئ وكذلك حمامات السباحة مع توافر أجهزة قياس الحرارة وارتداء الجميع للكمامات وتطبيق التباعد بالاماكن المغلقة.

مع خالص تمنياتنا بالسلامة والامان للجميع.