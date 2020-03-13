غلق «الدائري» بطول 500 متر لسحب تجمعات الأمطار وإجراء تحويلات مرورية

قررت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، غلق الطريق الدائري بعد أبراج سما، اتجاه منطقة معمار المرشدي، بطول 500 متر لوجود تجمع مياه الأمطار.

وجرت عمليات سحب المياه بواسطة سيارات الشفط، مع تواجد الخدمات المرورية واللافتات الإرشادية لإرشاد مستخدمي الطريق البديل.

واتخذت إجراءات تحويل السيارات للطريق الداعم في الاتجاهين.

وأدى كسر في ماسورة الصرف الصحي بمنطقة التجمع الخامس على الطريق الدائري بقطر 1000 ملي، إلى انهيار بطول 70 مترًا في جسم الطريق الداعم أعلى الجولف باتجاه المعادى، بارتفاع 18 مترًا، وبعده 500 متر باتجاه المعادي الجهة اليسري 60 متراً طولاً في 7 أمتار ارتفاعًا.

وأجرت المرور عدة تحويلات منها، للقادم من المشير طنطاوي، وأسفل كوبري شارع التسعين باتجاه نفق الجولف مرورًا بجسم الطريق، ثم الصعود للطريق الرئيسي اتجاه المعادي.

وتعمل سيارات الحماية المدنية، على شفط عمليات المياه المتراكمة، لاسيما بمطالع ومنازل الكباري، لعدم إعاقة المرور وتسيير حركة الطرق.

كانت وزارة الداخلية، وضعت خطة لنشر الخدمات المرورية على مدار 24 ساعة، لمواجهة سوء الطقس وتيسير الحالة المرورية الناتجة عن الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد.

وبين خطة الداخلية، نشر الخدمات على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأقوال الامنية والدرجات البخارية، وسيارات الدفع الرباعي وتكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث.

ويتم الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة في حالة الطوارئ.