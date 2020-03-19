لايف

«غلق أماكن الوضوء».. تعليمات من الأوقاف للوقاية من «كورونا» بالمساجد

أوضح أن تلك الخطوة في إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام في غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال فيروس كورونا
المال - خاص 4:02 م, الخميس, 19 مارس 20 4:02 م, الخميس, 19 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قرر وزير الأوقاف أ.دمحمد مختار جمعة الخميس، غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا .

وأوضح أن تلك الخطوة في إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام في غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام

وشمل قرار الوزير الآتي :

1- غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء ، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد.

2- غلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد.

3- المساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن ، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة.

4- تكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد.

5- نرجو من جميع السادة المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف في أداء مهامهم ، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا.

6- اعتبار أي تقصير في تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

وصل الإجمالي إلى 13 شخصًا.. ضبط أحد مروجي الشائعات عن «كورونا»

أماني عوض 4:00 م, الخميس, 19 مارس 20

غلق 7597 مركزًا تعليميًا خلال 4 أيام على مستوى الجمهورية (صور)

أماني عوض 3:15 م, الخميس, 19 مارس 20

وزيرة الصحة : تطبيق التشخيص والعلاج عن بعد في مستشفيات العزل

صفية حمدي 2:02 م, الخميس, 19 مارس 20

محافظ بني سويف : غلق جميع المحال العامة من العاشرة مساءً باستثناءات

المال - خاص 9:36 م, الأربعاء, 18 مارس 20

الصحة : 14 إصابة «كورونا» جديدة والإجمالي يصل إلى 210

المال - خاص 9:36 م, الأربعاء, 18 مارس 20

الغربية تؤكد أول إصابة «كورونا» بالمحافظة «قادم من فرنسا»

المال - خاص 9:02 م, الأربعاء, 18 مارس 20