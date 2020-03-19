«غلق أماكن الوضوء».. تعليمات من الأوقاف للوقاية من «كورونا» بالمساجد

أوضح أن تلك الخطوة في إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام في غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال فيروس كورونا

قرر وزير الأوقاف أ.دمحمد مختار جمعة الخميس، غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا .

وأوضح أن تلك الخطوة في إطار مراعاة الظروف الراهنة والإسهام في غلق أي منفذ يمكن أن يكون سببا في انتقال فيروس كورونا من شخص لآخر نتيجة تعدد الاستخدام

وشمل قرار الوزير الآتي :

1- غلق جميع دورات المياه بجميع المساجد وأماكن الوضوء ، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد.

2- غلق جميع كولديرات المياه ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد.

3- المساجد التي بها صحن أو ساحة تتم الصلاة في الساحة أو الصحن ، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة.

4- تكثيف النظافة والتعقيم الدوري لجميع المساجد.

5- نرجو من جميع السادة المواطنين والمصلين مساعدة العاملين بالأوقاف في أداء مهامهم ، حيث إن ما ننشده هو الصالح العام للمواطنين جميعًا.

6- اعتبار أي تقصير في تطبيق هذه التعليمات مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية والإدارية.