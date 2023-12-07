غلق أسفل كوبري بطريق الواحات لتنفيذ محطات الأتوبيس الترددي.. تعرف على تحويلات المرور

قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة كوبري 8 أعلى تقاطع الطريق الدائري، مع طريق الواحات، وذلك ضمن مشروع محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري.

ويستلزم الغلق الكلي أسفل الكوبرى بطريق الواحات، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة يومين فقط، بدءً من يوم الجمعة الموافق 8/12/2023 الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 9/12/2023.

ويستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

استحداث طريق بديل لطريق الواحات على الجانب الأيمن لمنطقة الأعمال أسفل الكوبري، لتحويل حركة المرور أثناء تنفيذ الأعمال.

من جانبها، تُعين الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.