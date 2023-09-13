غلق أحد شواطئ مدينة دهب بعد هجوم من سمكة قرش على مواطنة مصرية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ قرار بغلق أحد شؤاطئ مدينة دهب بجنوب سيناء إثر تعرض مواطنة مصرية للإصابة من هجوم لسمكة قرش وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

ووجهت الوزيرة على الفور فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.

وبمتابعة حالة المواطنة المصابة أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها وإجراء كافة الإسعافات الفورية لها، ويتم متابعة حالتها الصحية أولا بأول.

وورد بلاغ لغرفة العمليات بالوزارة بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على إحدى المصطافات ، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد بالمحمية والتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية مع اتخاذ كافة الاحترازية الواجبة.