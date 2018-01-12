غلطة الشاطر مسعود تهدي اﻷهلي السوبر للمرة العاشرة في تاريخه

علي المصريأهدت الهفوة القاتلة لأحمد مسعود، حارس مرمى المصري البورسعيدي، النادي اﻷهلي، فوزًا مستحقًّا بكأس السوبر المصري، للمرة العاشرة في تاريخه، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.وأكمل اﻷهلي، بقيادة مديره الفني حسام ا

علي المصري





أهدت الهفوة القاتلة لأحمد مسعود، حارس مرمى المصري البورسعيدي، النادي اﻷهلي، فوزًا مستحقًّا بكأس السوبر المصري، للمرة العاشرة في تاريخه، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكمل اﻷهلي، بقيادة مديره الفني حسام البدري، الثلاثية المحلية “الدوري الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر”، وواصل تفوقه على حسام حسن المدير الفني للمصري البورسعيدي.

انتهي الوقت اﻷصلي بالتعادل السلبي دون أهداف، وسيطر اﻷهلي على مجريات الشوطين، لكن لم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى أحمد مسعود حارس المصري، في المقابل اكتفي الفريق البورسعيدي بدفاع المنطقة، ولم يخلق فرصًا للتهديف على مرمى محمد الشناوي، حارس الأهلي.

واحتكم الفريقان لوقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، واستغلّ وليد أزارو سقطة مدوية ﻷحمد مسعود حارس المصري، الذي حاول مراوغة المهاجم المغربي، ليقطعها أزارو، ويضعها في المرمى الخالي من حارسه، معلنًا عن هدف الفوز بكأس السوبر المصري، في الدقيقة 101 من عُمر اللقاء.