«غلبان» تتصدر ترنيد يوتيوب تليها «عشأنجي» و«مزاجنجي»

تصدرت أغنية المطربة أصالة “غلبان” المركز الأول بترنيد يوتيوب، بينما حقق أغنية تامر حسني الجديد “عشأنجي” المركز الثاني في قائمة الأكثر استماعا عبر منصة يوتيوب، بحسب ماظهره تريند يوتيوب مساء اليوم الثلاثاء .

وحلت كليب مزاجنجي لمسلم في المرتبة الثالثة.

وأغنية غلبان من كلمات منة القيعي، وألحان إيهاب عبدالواحد، و‎توزيع أحمد طارق يحيى، أكورديون وائل النجار، ‎مكس وماستر عمار خاطر، إنتاج وتوزيع روتانا.

وأغنية تامر حسني الجديد “عشأنجي” قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب وظهر فيها بشخصيتين مختلفتين ، من كلمات حمادة السيد، وألحان مديح محسن، ومن توزيع أمير محروس، ومن إخراج تامر حسني.