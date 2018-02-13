غلادويل: التطور التكنولوجيا يفرض مسؤوليات أكبر على الحكومات

سمر السيد:استضافت القمة العالمية للحكومات في فعاليات يومها الثالث والأخير لهذا العام المؤلف مالكوم غلادويل ، أحد أبرز المفكرين العالميين في مجال السياسات الخارجية، ومؤلف الكتب الأكثر مبيعاً وأهمها "نقطة تحول"، و"طرفة عين" و"الاستثنائيون"، و"ديفيد وجولياث: المستضعفون وغير الأسوياء وفن مواجهة العمال

سمر السيد:

استضافت القمة العالمية للحكومات في فعاليات يومها الثالث والأخير لهذا العام المؤلف مالكوم غلادويل ، أحد أبرز المفكرين العالميين في مجال السياسات الخارجية، ومؤلف الكتب الأكثر مبيعاً وأهمها “نقطة تحول”، و”طرفة عين” و”الاستثنائيون”، و”ديفيد وجولياث: المستضعفون وغير الأسوياء وفن مواجهة العمالقة”.

وتحدث غلادويل في جلسة بعنوان: “البشرية: هل القادم أفضل؟” عن دور الحكومات في تحديد شكل المجتمعات المزدهرة وعن الانتشار الواسع للتكنولوجيا وما يخبئه المستقبل، وكيفية الاستعداد للتغيرات.

واعتبر غلادويل أن قانون الأقلية هو السائد اليوم فالأفكار وصيحات الموضة وحتى الأمراض التي ينتشر الحديث عنها على مواقع التوصل الاجتماعي، هي من صنع فئات من المجتمع تعمل بشكل متسق من أجل الترويج لهذه الأفكار وتشجيع الجمهور على تبنيها.

واعتبر غلادويل أن على الحكومات الاعتماد على البحوث العلمية والدراسات الجادة من أجل تطوير قدرتها على استشراف المستقبل، وقال إن أمام الحكومات والأطباء وموظفي الأمن مسؤولية أكبر لتحليل البيانات ورصد التوجهات واستشراف أفضل الآليات التي تستبق أي واقعة، منوهاً بأن كل البيانات أصبحت متوفرة كما كان الحال قبل أحداث 11 سبتمبر.

وحول خصائص المجتمعات المستقبلية، أضاف: “إن التحديات التي تواجه الحكومات والمجتمعات تتغير في العالم الحديث، أما التوقعات التي تزودنا بها الحكومات والمتعلقة بالسلامة والأمن والحماية من الكوارث الطبيعية، فلا تزال هي نفسها منذ 100 عام.

وأضاف: “إن المستقبل الذي نتوقعه اليوم يتطلب من الحكومات تطوير سياسات تواكب التحول العالمي نحو اقتصاد قائم على المعرفة”.

واعتبر مؤلف كتاب “الاستثنائيون” أن دور الحكومات تغير وحان الوقت لابتكار حلول منفردة بدل الحلول التي تطبق على نطاق واسع. ونوه جلادويل بتطور المجتمعات بفعل التكنولوجيا وعلى الحكومات أن تستعد للمستقبل وتركز على بناء عالم تسوده الإنسانية.