غلاب : المواقع غير المتوافقة مع الموبايل تفقد 94% من المستخدمين

محمد فتحى قال ياسر غلاب، مدير التسويق بشركة "Otlob" إن المواقع التى لا تتوفر فيها ميزة الـ"Mobile Responsive" تفقد نحو 94% من مستخدمى الإنترنت، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تمثل من يتصفحون المواقع باستخدام الهاتف المحمول، مع ملاحظة أنهم قد يستخدمون الكمبيوتر واللاب توب أيضا. ووفقًا لتقرير "Digital Mar

محمد فتحى

قال ياسر غلاب، مدير التسويق بشركة “Otlob” إن المواقع التى لا تتوفر فيها ميزة الـ”Mobile Responsive” تفقد نحو 94% من مستخدمى الإنترنت، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تمثل من يتصفحون المواقع باستخدام الهاتف المحمول، مع ملاحظة أنهم قد يستخدمون الكمبيوتر واللاب توب أيضا.

ووفقًا لتقرير “Digital Marketing Insights 2017” والذى أطلقته شركة “E-Marketing Egypt”، اليوم الاثنين، فإن 64% من مستخدمى الإنترنت ذكور، و 36% إناث، ومن بين الإناث فإن نحو51% منهم أصغر من 25 سنة.

وأضاف غلاب، خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن نتائج التقرير، أن 50% من مستخدمى الإنترنت عبر الموبايل يتصفحون من خلال هواتف سامسونج، بينما يمثل هواوى 14% فقط من المستخدمين، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن هواتف “Apple” تمثل 6% فقط فإنهم يعتبرون من القوى الشرائية القوية عبر الإنترنت.

وانطلقت اليوم، فعاليات المؤتمر السنوى”Digital Marketing Insights 2017″ والذى أصدرت شركة “إيماركتينج إيجيبت” من خلاله تقريرها السنوى الثامن حول رؤى التسويق الإلكترونى فى مصر، وهو التقرير الذى يهدف إلى الإسهام فى تكوين رؤية متكاملة عن كيفية التسويق عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية.



الجدير بالذكر أن تقرير “Digital Marketing Insights 2017” تضمّن نتائج استطلاع رأى 500 شركة فى 20 قطاعًا مختلفًا.