غلاب : البرلمان يناقش قانون حماية المستهلك في جلسة عامة قريبًا

مدحت إسماعيل قال عمرو غلاب، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون حماية المستهلك، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة القانون في جلسة عامة قريبًا.وأضاف غلاب، في ملتقى الاستثمار الثالث المنعقد حاليًّا، أن البرلمان أسهم بشكل كبير في ثور

مدحت إسماعيل





قال عمرو غلاب، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون حماية المستهلك، لافتًا إلى أنه سيتم مناقشة القانون في جلسة عامة قريبًا.

وأضاف غلاب، في ملتقى الاستثمار الثالث المنعقد حاليًّا، أن البرلمان أسهم بشكل كبير في ثورة الإصلاح الاقتصادي التي تمت خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن البرلمان وافق على قانون الاستثمار بعد المناقشات التي تمت من جانب بيئة الأعمال، إضافة إلى خروج قانون الإفلاس الذي ظل أكثر من 15 عامًا، إلى جانب إصدار قانون التراخيص الصناعية والذي فتح باب الاستثمار في القطاع الصناعي بشكل كبير.