غلاء السولار يدفع المخابز الأفرنجى لزيادة الأسعار

❏ الارتفاعات تتراوح بين 50 و 200 قرش للكيلو الواحد فى المخبوزات ❐ 25 و50 قرشاً زيادات فى سعر بيع الرغيف البلدى السياحى والفينو محمد مجدى والصاوى أحمد وأحمد اللاهونى رصدت «المال» خلال جولة أجرتها على المخابز السياحية، والأفرنجى بعدد من المناطق فى الدقى، والهرم، والعباسية، وحدائق ال

❏ الارتفاعات تتراوح بين 50 و 200 قرش للكيلو الواحد فى المخبوزات

❐ 25 و50 قرشاً زيادات فى سعر بيع الرغيف البلدى السياحى والفينو محمد مجدى والصاوى أحمد وأحمد اللاهونى رصدت «المال» خلال جولة أجرتها على المخابز السياحية، والأفرنجى بعدد من المناطق فى الدقى، والهرم، والعباسية، وحدائق القبة، ارتفاعات ملحوظة فى أسعار منتجاتها من المخبوزات، بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار المحروقات وضريبة القيمة المضافة. قال سيد عبدالفتاح، صاحب مخبز الحمد بمنطقة الهرم، إن أسعار المخبوزات الأفرنجى، شهدت زيادة فى الكيلو 2 جنيه لكل صنف، لتغطية الارتفاع الجديد فى أسعار الوقود، الذى تعمل به غالبية المخابز. وأضاف لـ «المال» أن سعر كيلو الفايش ارتفع إلى 24 جنيهًا بدلا من 22، والبقسماط إلى 22 بدلا من 20، والعيش السن إلى 18 بدلًا من 16، وكعب الغزال «ملبن وعجوة» إلى 24 بدلا من 22 جنيهًا، ووصلت الفطيرة الكبيرة إلى 10 جنيهات، فيما ظل سعر العيش الفينو عند جنيه لـ 3 أرغفة. وأوضح أن هذه الأسعار تختلف من مخبزلآخر، وفقًا لنوع الدقيق المستخدم ،مشيرًا إلى أن الإقبال على الشراء انخفض بنسبة كبيرة، مع الغلاء المستمر فى جميع أسعار السلع والمنتجات، وأصبح المستهلك لا يلق بالًا للمخبوزات الأفرنجى، ما دام لديه البديل من العيش المدعم. وعلى صعيد المخابز السياحية المنتجة للرغيف البلدى، قال هانى مصطفى، صاحب مخبز سياحى فى الدقى، إن الأسعار تتفاوت داخل المنطقة الواحدة، فهناك من لجأ إلى رفع الأسعار مع زيادة تعريفة المحروقات، فيما لجأ البعض إلى تخفيض وزن الرغيف، مع الحفاظ على سعره، حفاظًا على معدلات إقبال الزبائن، فى ظل حالة الركود التى أصابت الأسواق خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن استقرار سعر الرغيف «دقيق استخراج 72»، داخل بعض المخابز عند 50 قرشاً وزن 60 جم، فيما سجل بمخابز أخرى 75 قرشًا، بينما ارتفع على «فرش» الباعة إلى 100 قرش. وأشار إلى أن بعض المخابز حافظت على سعر الرغيف، لكن قامت بتخفيض وزنه من 100 إلى 90 جم، بينما التى رفعت السعر، ظل وزن الرغيف ثابتًا لديها. بينما أكد أحمد على، صاحب مخبز سياحى فى الدقى، أن رغيف الخبز السياحى ارتفع لـ 150 قرشاً بدلا من 100 قرش، بعد زيادة أسعار السولار ومشتقات البترول مؤخرا ،والرغيف 60 جم بـ50 قرشًا، ومن المنتظر أن يرتفع لـ75 قرشًا فى غضون الأيام القليلة المقبلة. وأكد على أن سعر طن الدقيق استخراج 72 %، يبلغ 5300 جنيه حاليًا، ومن المنتظر أن يرتفع خلال الفترة المقبلة. كانت وزارة التموين أصدرت بيانا مؤخرًا أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم الذى يباع بــ 5 قروش، تيسيرًا على المواطنين، ومراعاة لمحدودى الدخل، وتأكيدًا على حرص الدولة ‏لوصول الدعم لمستحقيه، وأن الوزارة تنتج نحو 300 مليون رغيف يوميًا، وتتحمل كامل التكلفة التى تصل إلى 60 قرشا للرغيف الواحد. وأشارت الوزارة إلى أن كل مخبز تموين ينتج الخبز المدعم، لديه حصة من السولار عن طريق محطات تموين محددة، مضيفة أنه شكلت لجان للمرور اليومى على المخابز بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من توافر الدقيق بشكل طبيعى، ومراجعة مواصفات إنتاج الخبز، وعدم تأثر عمليات البيع بزيادة أسعار الوقود. وناشدت المواطنين حال وجود أى شكاوى تتعلق بارتفاع سعر رغيف الخبز، فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية «19280» أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية «16528.» وأكد محمود الصعيدى صاحب مخبز سياحى يعمل بالغاز الطبيعى، أن أسعار المخبوزات والعيش الفينو لم ترتفع بسبب ثبات أسعار الغاز حتى الآن، متوقعا أن تظهر ارتفاعات على صعيد باق المخابز خلال الإسبوع المقبل. ولفت الى أن أسعار العيش «الفينو» 3 أرغفة بجنيه واحد، وكيلو المخبوزات عجوة /ملبن بـ35 جنيهًا والكعك بـ45 جنيهًا والبسكوت بـ35 جنيهًا . وأكد الصعيدى أن المتسبب فى هذه الزيادت هى «الحكومة «، وليس التجار مشيرا إلى أن أسعار المخبوزات كانت فى متناول المستهلك البسيط، قبل الزيادات المتتالية فى أسعار مدخلات الإنتاج على رأسها السكر، والسمن البلدى، والخميرة، والدقيق.

قال أحمد مصطفى، صاحب مخبز فى منطقة حدائق القبة، إن سعر صفيحة السولار «20 لتر»، وصل إلى 80 جنيهاً، بدلا من 60 جنيهًا، مؤكداً ل«المال»، أن هناك سوق سوداء ظهرت خلال الإسبوع الجارى، نتيجة زيادة الطلب على تخزين السولار.

وأضاف أن الحصول على لتر السولار بسعر 4 جنيهات، من خلال موزعى السولار»الباعة غير الرسميين»، وليس بسعر 3.65 جنيه، السعر الرسمى فى محطات الوقود. ولفت مصطفى إلى أن هناك زيادات جديدة فى أسعار المخبوزات، يعمل بها خلال الإسبوع المقبل، بعد الارتفاعات التى طرأت على أسعار المحروقات نهاية الشهر. وأوضح أن الارتفاعات تتراوح من 50 إلى 100 قرش في الكيلو الواحد من أنواع المخبوزات، بينما سعر الرغيف الفينو ثابت عند 50 قرشاً، وربما يرفعه البعض ليصل إلى 75 إلي 100 قرش مع زيادة وزنه نسبيا. بينما قال أيمن حمدى، صاحب مخبز سياحي في منطقة العباسية، لـ”المال”، إن ارتفاع أسعار المخبوزات خلال الفترة المقبلة لن يحدث فقط، نتيجة قيام الحكومة بزيادة أسعار المحروقات، بل نتيجة رفع سعر جوال الدقيق السياحى “استخراج 72.” وأضاف أن الدقيق وصل سعره حالياً إلي 6 آلاف جنيه للنوع الفاخر بدلاً من 5400 جنيه، و5460 جنيهاً بدلاً من 5300 جنيه للنوع العادي المستخدم فى إنتاج الخبز، مشيرًا إلى أن أسعار مدخلات الإنتاج مازالت ثابتة، ومرجح زيادتها خلال منتصف الشهر الجارى.