غلاء الخامات يدفع المصريين لشراء الكحك الجاهز

دعاء حسنيرصدت «المال» أسعار كحك العيد خلال العام الجارى فى عدد من محال الحلوى الشهيرة، وتراوحت الأسعار فى محال الحلوى بين 95 و195 جنيها للكحك السادة والعجوة، فيما وصل الكحك بالمكسرات بين 140 وحتى 340 جنيها للكحك، فيما يتراوح سعر البسكويت بين 85 وحتى 230 جنيها، والبيتى فور يبدأ من 100

دعاء حسني

رصدت «المال» أسعار كحك العيد خلال العام الجارى فى عدد من محال الحلوى الشهيرة، وتراوحت الأسعار فى محال الحلوى بين 95 و195 جنيها للكحك السادة والعجوة، فيما وصل الكحك بالمكسرات بين 140 وحتى 340 جنيها للكحك، فيما يتراوح سعر البسكويت بين 85 وحتى 230 جنيها، والبيتى فور يبدأ من 100 وحتى 145 جنيها للكيلو.

ولجأ العديد من المصريين إلى تبديل عاداتهم من صنع الكعك فى المنزل إلى شرائه من محال الحلوى، بسبب اشتعال أسعار الخامات فضلاً عن تكلفة طهيه فى الأفران التى أصبحت أغلى من السابق بشكل يجعل الشرائح التى اعتدات تصنيعه تلجأ إلى شرائه جاهزاً لمزيد من التوفير فى النفقات.



قالت عزيزة شنب، ربة منزل لأسرة مكونة من 6 أفراد لـ»المال»، إن تصنيع الكحك لذلك العدد يتطلب 300 جنيه حاليا، حيث سيتم شراء ما لا يقل عن 5 كيلو دقيق بتكلفة 6 جنيهات للكيلو، فضلاً عن شراء 2 كيلو زبدة بسعر 170 جنيها، إضافة إلى الخميرة وباقى المدخلات.

وأضافت أن التكلفة لا تقتصر على ذلك فقط، فقد يضاف عليها تكلفة تسويته فى المخبز، إذ يتطلب طهى الكحك أفران جيدة الحرارة، وقد تصل تكلفة «تسوية الصاج إلى 30 جنيها فى بعض المناطق، وتحتاج الكمية الكبيرة لأكثر من صاج لتصنعيها.

وأكدت أن تصنيع الكحك فى المنزل كان أرخص، لأن أسعار المكونات كانت أقل، لكن الآن الوضع مختلف، لافتة إلى أن البعض يلجأ إلى شراء مكونات الكحك وإعطائها لصاحب المخبز، الذى يتولى إعداده وتسويته من البداية وحتى إتمام الطهى ويًحصل على مقابل تصنيعه.

وأوضحت أنه من الأفضل فى ظل زيادة أسعار السلع شراء علبة حلوى جاهزة من أحد الأفران، خاصة للأسر الصغيرة العدد، لتقليل التكلفة والوقت المتاح لتجهيز الكحك وإعداده، ومن الممكن استبدال الشراء بعمل بسكويت فى المنزل ليتناوله الأطفال كحلوى مع كوب من الشاى خلال عيد الفطر.

ووصفت سهير شحاتة، ربة منزل لأسرة مكونة من 5 أفراد، أسعار الكحك فى محال الحلوى هذا العام بالمبالغ فيها، وقالت إن سعر الكحك كان يصل العام الماضى لــ60 جنيها أما أسعار العام الحالى التى تصل إلى 90 – 100 جنيه فهى مرتفعة للغاية.

وأضافت أنه رغم ارتفاع الأسعار فى محال الحلوى، فإنها ستلجأ لشراء علبة جاهزة من أحدها، وذلك توفيرا للوقت والجهد، أما عن تكلفة عمل الكحك فى المنزل فتقول أن سعر كيلو الدقيق الفاخر يصل إلى 9 جنيهات، وكيلو السمن البلدى يصل لـ90 جنيها.

وأوضحت أن هناك من يلجأ إلى شراء السمن وإعطائه لصاحب المخبز الذى يتولى إحضار الدقيق والخميرة وإعداد الكحك مقابل مبلغ مالى عن كل كيلو، لكنها تفضل اللجوء حاليا لشراء الجاهز.

وقالت زينب شحاتة، ربة منزل لأسرة من فردين، أنها لازالت تستفسر عن أسعار تسوية الكحك لدى صاحب المخبز، فتلك الأيام هى التى يبدأ فيها التجهيز لعمل الكحك، مضيفة أنها لم تحسم قرارها بعد، هل ستلجأ لعمل البسكويت لدى المخبز وشراء الكحك من محال الحلوى ككل عام؟ أم ستغير وجهتها بعد معرفة الأسعار.

وعلى صعيد أسعار الكحك وحركة الإقبال على الشراء، قال صلاح العبد، رئيس مجلس إدارة شركة العبد ورئيس شعبة الحلوى بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تكلفة الخامات ارتفعت عن العام الماضى، خاصة للسمن الفرنسى الذى ارتفع سعره بين 40 و%50 عن العام الماضى، كما ارتفع الدقيق بنسبة 10، فضلاً عن أن التعويم تسبب فى ارتفاع أسعار الكحك والبسكويت بصورة كبيرة عن الأعوام السابقة.

وأضاف أنه رغم زيادة أسعار الخامات فلم يتم رفع أسعار الكحك والبسكويت لدى العبد وروعى الحفاظ على مستويات الأسعار، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار أغلب السلع وتزامن المواسم ومتطلباتها كياميش رمضان وملابس العيد وغيرها مما يرهق ميزانيات الأسر المصرية.

ويتوقع العبد، بدء الطلب على شراء الكحك والبسكويت خلال الأيام الأخيرة من الشهر الكريم، إذا اعتاد المصريون الشراء فى الأوقات الأخيرة دائماً.