غضب في سوق المال من رفع الفائدة عبر فيسبوك

مصطفى طلعت:

أظهرت “بوستات” رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” من المحللين والمتابعين والعاملين بسوق المال، غضبهم الواضح من قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وتأثيره السلبي المتوقع على تداولات البورصة.

ووسط كلمات وردود عفوية، أكد رواد “فيس بوك” أن قرار رفع الفائدة سيدفع السوق إلى تراجع قوي وهروب المستثمرين الأجانب من سوق الأوراق المالية إلى الأدوات المالية ذات العائد المرتفع، مؤكدين أن القرار ليس حلاً لكبح آثار التضخم المرتفعة.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، مساء الأحد، خالفت أغلب التوقعات بتثبت الفائد، وقامت برفع الأسعار على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى.

وقالت رنا العدوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكيومن لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، عبر حسابها الشخصي، أن أكبر خطر يهدد البلد البطالة، ورفع الفائدة إلى هذه المعدلات سيؤدي إلى إنخفاض الإستثمار وزيادة البطالة.

وأضافت: “هل فكر البنك المركزي في البطاله؟! تضخم ايه اللي أنتم بتحاربوه؟ غريبه يعني لماتتاخروا في التعويم و توصلوا الدولار للمستويات اللي هو عليه ان التضخم يبقي في المستوي ده؟ حتعملوا آبه بقي؟ حتاكلو الناس منين؟ هو استكترتم عليهم الجبنه ناويين يصوموا عن كل حاجه!! ما تستنوا لغاية ما الاقتصاد يشتغل و الناس تكسب من التعويم و يشغلوا الناس!”.

من جانبه، قال ايهاب سعيد رئيس قسم البحوث والعضو المنتدب للفروع بشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، في كلمات مقتضبة تعليقا على القرار : ” رفع المركزى الفائده على الجنيه .. نتيجه طبيعيه ان المحافظ غير اقتصادى !!.

وفي سياق مواز، قالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة شركة “ثري واي” لتداول الأوراق المالية إن رفع معدلات الفائدة سيرفع خدمة الدين العام، على اعتبار أن الحكومة اكبر مقترض من البنوك، وهو ما يمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة وبالتالي سلملي على الاستثمارات اللي هتيجي– بحسب وصفها.

وأضافت يعقوب: “لما يبقي 16% فقط من هذا الشعب هو اللي بيتعامل في البنوك اساسا وانه لما رفع الفائدة جه من بره النظام البنكي 20 % فقط للشهادات يبقي رفع الفائدة لم يجذب الاموال من الاقتصاد الموازي او من ايد الناس بل بالعكس زود التضخم لأن الناس اللي كانت بتاخد 15% فائدة على ودايعها بقت بتاخد 20%”.

وتابعت: “الرفع اللي تم ايضا مش هايسحب الفلوس اللي مسببة التضخم اللي اساسا سببه التعويم وعدم تحسن المؤشرات الاقتصادية الامر الوحيد اللي ممكن يحجم التضخم اللي متوقع يزيد مع رفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء وتطبيق 1% اللي باقية من القيمة المضافة اللي هي 14% واللي مفروض كل ده يدخل حيز التنفيذ من أول شهر 7 .

أدهم جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني بشركة “كايرو كابيتال” لتداول الأوراق المالية، قال في كلمات مختصرة عبر حسابه الشخصي: “هيفضلوا يحاربوا التضخم حتى يقضوا على الاستثمار تماماً”.

وكان البنك المركزى المصرى، قرر مطلع نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك التعامل من خلال آلية الإنتربنك.