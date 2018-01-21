غضب في بورسعيد بعد إيقاف حسام

علي المصريسادت حالة من الغضب الشديد، بين أعضاء مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، وجماهير الفريق البورسعيدي، بعد إيقاف حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة اﻷول بالقلعة الخضراء، 4 مباريات، عقب واقعة مباراة بتروجيت، أمس السبت.من جانب آخر، قرر مجلس إدارة المصري صرف مكافأة للاعبي الفريق فورً

علي المصري



سادت حالة من الغضب الشديد، بين أعضاء مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، وجماهير الفريق البورسعيدي، بعد إيقاف حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة اﻷول بالقلعة الخضراء، 4 مباريات، عقب واقعة مباراة بتروجيت، أمس السبت.

من جانب آخر، قرر مجلس إدارة المصري صرف مكافأة للاعبي الفريق فورًا، كما قرر المجلس مضاعفة مكافأة الفوز المقررة في اللائحة في حالة فوز الفريق على الزمالك في المباراة المقرر اقامتها في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة العشرين من الدوري.

يأتي هذا القرار تحفيزًا للاعبي الفريق من أجل المحافظة على المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة خاصة في ظل المنافسة الشرسة من فريق الزمالك، والذي يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة متأخرا بنقطتين عن المصري صاحب المركز الثالث.