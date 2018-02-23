غضب فلسطيني إزاء النقل المبكر لسفارة أمريكا إلى القدس

رويترز ردّ الفلسطينيون بغضب، اليوم، على تقارير عن أن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في غضون شهور. ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم، وأغضبت خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعماء العرب في أنحاء المنطقة. وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس محمود ع

رويترز





ردّ الفلسطينيون بغضب، اليوم، على تقارير عن أن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس في غضون شهور.

ويطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم، وأغضبت خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعماء العرب في أنحاء المنطقة.

وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس محمود عباس ”هذه خطوة مرفوضة. أي خطوة أحادية الجانب لن تعطي شرعية لأحد بل تعوق أي جهد لخلق حالة سلام في المنطقة“.

واعتبر عباس أن جهود السلام بالشرق الأوسط التي تقودها الولايات المتحدة أصبحت مستحيلة منذ قرار ترامب في 6 ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها.

وأبلغ مسئول أمريكي، “رويترز”، اليوم، أنه من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل بالقدس في مايو المقبل.

وفي قطاع غزة قال المسئول بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سامي أبو زهري، إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس إعلان للحرب على العرب والمسلمين، وإن على الإدارة الأمريكية إعادة النظر في هذا الإجراء.