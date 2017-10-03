غضب بإسكان وصحة النواب لتدخل عبد العال فى الانتخابات

❐ «إسماعيل» يطلب سرعة إنجاز قوانين «التأمين الصحى» و«الإدارة المحلية» و«ذوى الإعاقة» و«المنظمات النقابية»ياسمين فوازسيطرت حالة من الغضب بين أعضاء لجنتى الإسكان والصحة بالبرلمان، بسبب تدخل على عبد العال، رئيس المجلس، فى سير انتخابات اللج

❐ «إسماعيل» يطلب سرعة إنجاز قوانين «التأمين الصحى» و«الإدارة المحلية» و«ذوى الإعاقة» و«المنظمات النقابية»

ياسمين فواز

سيطرت حالة من الغضب بين أعضاء لجنتى الإسكان والصحة بالبرلمان، بسبب تدخل على عبد العال، رئيس المجلس، فى سير انتخابات اللجان النوعية، مؤكدين أنها بداية غير مبشرة لدورة الانعقاد الحالى، وأنها تصفية لخلافات داخل ائتلاف «دعم مصر» – صاحب الأغلبية البرلمانية – لا شأن للجنتين بها.

وتشتعل اليوم الثلاثاء المنافسة على رئاسة اللجان النوعية بمجلس النواب، ورغم توجيهات ائتلاف «دعم مصر» لنوابه بدعم مرشحين بعينهم، لكن التربيطات الانتخابية بين أعضاء اللجان قد تغير الخريطة فى اللحظات الأخيرة، ما دفع عبد العال للتدخل وعقد اجتماع مع كلٍ من لجنتى الإسكان والصحة أمس.

وانطلقت أمس الإثنين فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وشهدت إحالة 16 مشروع قانون مقدما من الحكومة إلى اللجان الفرعية، على رأسها قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديل أحكام القانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن تعديل قرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن السجل العينى، وتعديل أحكام قانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدرارية، وإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وتعديل أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ومشروع قانون بإصدار قانون حماية المستهلك.

من جهته، أكد النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة أنه كان يتمنى ألا يتدخل عبد العال فى اختيار رئيس اللجنة، مضيفا أن ما حدث بداية غير مبشرة للمجلس بشكل عام.

وأشار الحريرى، فى تصريحاته لـ«المال»، إلى أنه رغم تمسك غالبية أعضاء لجنة الصحة باختيار رئيس اللجنة وخوض الانتخابات، لكن رئيس المجلس أقنع النائب مجدى مرشد بالانسحاب لصالح محمد العامرى، لافتا إلى أن ما حدث هو تصفية لخلافات داخل الائتلاف لا شأن للجنة الصحة بها.

وفى السياق نفسه، اعترض النائب خالد هلالى، عضو اللجنة، على الطريقة التى تمت بها عملية التوافق، مؤكدا أنها لعبة داخل ائتلاف «دعم مصر»، وليس من المفترض إقحام اللجنة فيها.

وأعلن نواب لجنة الإسكان خلال اجتماعهم الأول مع عبد العال عن تمسكهم باختيار رئيس اللجنة وفقا للانتخابات، ليشتد الصراع بين علاء والى ومعتز المسعود أعضاء الائتلاف، ليعلن رئيس المجلس عقد اجتماع ثانٍ عقب الجلسة الافتتاحية لحسم الأمر، إلا أن الاجتماع استمر حتى مثول الجريدة للطبع.

من جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، بسرعة إنجاز قانون التأمين الصحى، والإدارة المحلية، والأشخاص ذوى الإعاقة، والمنظمات النقابية، مؤكدا أن التشريعات التى أنجزها البرلمان فى دورى الانعقاد الماضيين، كان لها دور كبير فى الحفاظ على مقدرات الشعب ومصالحه، ومن بينها قوانين الاستثمار، والخدمة المدنية وتقنين وضع اليد.

وأشار إسماعيل إلى أن التحدى الأكبر الذى تواجهه مصر حاليا هو الزيادة السكانية التى تلتهم كل مقومات التنمية وتعوق المضى قدما نحو تحقيق النمو، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك تضافر بين قوى الشعب للقضاء على هذه الأزمة.

فيما قال رئيس مجلس النواب إن الحكومة تحملت المسؤولية فى ظروف صعبة واتخذت إجراءات إصلاحية جريئة بدعم من الرئيس فى ظل صبر الشارع، ودعاها لبذل مزيد من الجهد لتحسين الخدمات وضبط الأسعار ليرى المواطن نتائج جهودها.

ووجه عبد العال رسالة للمواطنين قائلا: «نسعى لتحقيق طموحاتكم ونشكر صبركم معنا وتحملكم المسئولية». متوعدًا مهاجمى المجلس، مضيفًا: «إن ساعة الحساب حانت وستكون خلال الأسابيع القادمة».