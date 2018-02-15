غضب إسرائيلي من وجود الـميسترال المصرية في سيناء

عادل عبدالجوادرصد موقع "روتر" الإسرائيلي تحركات القوات المصرية ونشاطها في سيناء في العملية التي ينفذها الجيش المصري المعروفة بـ"العملية الشاملة" سيناء 2018 منذ يوم الجمعة الماضي، ومحاربة الإرهاب في سيناء، ورصد كذلك مشاركة حاملة الطائرات المصرية من نوع "ميسترال" للمرة الأولى في عملية قتالية، التي

عادل عبدالجواد



رصد موقع “روتر” الإسرائيلي تحركات القوات المصرية ونشاطها في سيناء في العملية التي ينفذها الجيش المصري المعروفة بـ”العملية الشاملة” سيناء 2018 منذ يوم الجمعة الماضي، ومحاربة الإرهاب في سيناء، ورصد كذلك مشاركة حاملة الطائرات المصرية من نوع “ميسترال” للمرة الأولى في عملية قتالية، التي تقوم بها عناصر من القوات المسلحة من الأفرع الرئيسية كافة، بالتعاون مع عناصر وأجهزة وزارة الداخلية.

قال الموقع الإسرائيلي، إن مصر أرسلت قوات عسكرية كبيرة جدًا إلى سيناء، إضافة إلى القوات الكبيرة التي كانت تعمل في المنطقة لعدة أشهر، قبل بدء العملية، وأضاف زاعمًا أن جلب العديد من القوات العسكرية المصرية إلى سيناء يتطلب موافقة إسرائيلية خاصة، وأنه يجب جلب سفينة حربية كبيرة على مقربة من المياه الإقليمية لإسرائيل.

وتابع الموقع، لم تفرض مصر قوات برية على العملية الشاملة فحسب، بل فرضت أيضًا قوات جوية، وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها مصر إلى شمال شرق سيناء سفينة حربية ثقيلة، في الواقع، جلبت مصر أكبر سفينة حربية في حوزتها حاملة طائرات الهليكوبتر ميسترال الفرنسية.

وشكك “روتر” في تصريحات بعض المعلقين السياسيين في مصر وقولهم بأن جلب سفينة حربية كبيرة إلى مياه شمال سيناء هو رسالة إلى جميع دول المنطقة بأن الجيش المصري يؤمن شواطئه، وأن له الحق في تشغيل أي سفينة في أي مكان وفي أي وقت.

ويري الموقع الإسرائيلي، زاعمًا، أن هذه التصريحات ليست صحيحة، مشيرة إلى أنه وفقا لمعاهدة السلام مع إسرائيل، وفيما يتعلق بالاتفاق، فإن شواطئ سيناء محايدة، وأي محاولة لتغيير الوضع تتطلب من مصر موافقة إسرائيل. علي حد وصفه.