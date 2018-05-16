غضب إسرائيلي بعد إهانة السفير في تركيا

عادل عبد الجواد وصل إيتان نيه، السفير الإسرائيلي لدى تركيا، إلى مطار بن جوريون في تل أبيب، اليوم الأربعاء، بعد طرده من أنقرة عقب الأحداث على حدود قطاع غزة، وتعرضه للإهانة في مطار إسطنبول وخضوعه للفحص الأمني صارم أمام وسائل…

عادل عبد الجواد

وصل إيتان نيه، السفير الإسرائيلي لدى تركيا، إلى مطار بن جوريون في تل أبيب، اليوم الأربعاء، بعد طرده من أنقرة عقب الأحداث على حدود قطاع غزة، وتعرضه للإهانة في مطار إسطنبول وخضوعه للفحص الأمني صارم أمام وسائل الإعلام المحلية، حسبما أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

وقال مسؤول إسرائيلي إن السلطات التركية تعمدت إهانة السفير الإسرائيلي أثناء التفتيش الأمني في مطار إسطنبول الدولي في طريقه إلى إسرائيل، ودعوا طواقم الإعلام لتوثيق اللحظة، وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الإهانة كانت مقصودة والظاهر أن السلطات التركية دعت ممثلي الإعلام التركي ليحضروا الحدث في منطقة التفتيش الأمني قبل الصعود إلى الطائرة والتي تكون خالية عادة من الإعلام.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الإهانة تذكر الإهانة التي أقدمت عليها إسرائيل حين عام 2010، حين دعا نائب وزي الخارجية حينها السفير التركي للقاء وأجلسه على كرسي منخفض.