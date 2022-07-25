«غصب عني».. وزير النقل : قررنا زيادة أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد وندرس النسبة

كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات أنه تم اتخاذ قرار زيادة أسعار المترو و السكة الحديد ، قائلا: “أخدنا قرار بزيادة أسعار تذاكر القطارات و مترو الأنفاق و يتم دراسة النسبة”.

و قال الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر: “لازم تزيد لأننا مش هنقدر نشيل كل الفارق ده ، موضحا أن “الزيادة ستكون في أغسطس القادم”.

و أضاف الوزير: “القرار ده غصب عني ، و سيتم الإعلان عن أسعار التذاكر الجديدة خلال الأيام المقبلة ، وإحنا كدولة مسؤولة هدفنا أن تكون الزيادات في أضيق الحدود”.

و أشار الوزير إلى أن “هناك عجزا كبيرا بين النفقات و الإيرادات في السكة الحديد، حيث أن النفقات 10 مليارات جنيه سنويا و الإيرادات 4.4 مليار جنيه .

وأوضح الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بإسقاط مديونية البنك المركزي وبنك الاستثمار القومي ، مشيرا إلي أن وزارة النقل عليها مديونية بنحو 83 مليار جنيه .