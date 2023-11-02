«غش الذهب».. ضبط شخصين يزوران دمغات وأختام المصوغات داخل ورشة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على شخصين متهمين بارتكاب وقائع غش الذهب ، بتزوير دمغات وأختام المشغولات الذهبية في إحدى الورش بدائرة قسم شرطة الجمالية.

كانت معلومات وتحريات أجهزة الأمن قد أكدت أن شخصين يستخدم أختام مقلدة، مغشوشة خاصة بتحديد عيار الذهب منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية مستخدمين في ذلك أدوات ومعدات محلية الصنع، بقصد تزوير الدمغات وغش الذهب والتهرب من سداد الرسوم والضرائب المستحقة، مُتخذين من إحدى الورش غير المرخصة بدائرة قسم شرطة الجمالية بالقاهرة مركزًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المدير المسئول “له معلومات جنائية”، مالك الورشة، وبحوزتهما كمية من المشغولات الذهبية وزنت 4206 جرام مختلفة الأشكال والأوزان، مجموعة من الأدوات المستخدمة فى تزوير الدمغات الخاصة بالمشغولات الذهبية، مبلغ مالي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.