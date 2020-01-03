غسل أموال وسرقة مدرسة ودهس فتاتين.. أبرز أخبار الحوادث اليوم الجمعة (صور)

تستعرض "المال" تفاصيل أبرز 10 من أخبار الحوادث، اليوم الجمعة 1-3-2020، وفقًا لمحاضر الشرطة.

شهدت العديد من محافظات مصر، حوادث مختلفة كشفت غموضها أجهزة الأمن بقطاعات وزارة الداخلية، تنوعت بين غسل أموال، وقتل صاحب مدرسة لوجود خلافات مع سائق، وانتقام سيدة من زوجها بإيداع سرقة مسكنها، وسرقة محتويات إحدى المدارس.

وتستعرض “المال” تفاصيل أبرز 10 من أخبار الحوادث اليوم الجمعة 1-3-2020، وفقًا لمحاضر الشرطة.

غسل أموال في الغربية

في محافظة الغربية، كشف قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، 3 من تجار المخدرات بعد غسل 5 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم في الإتجار.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات من إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، وتبين وجود معلومات جنائية مسجلة لاثنين منهم، مقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالزيات.

جاء في التحقيقات أن المتهمين يقومون بالترويج للمواد المخدرة على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة.

وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت بقيمة 5 ملايين جنيه.

جاء ذلك في إطار أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وإتخاذ الإجراءات القانونية معهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

سرقة محتويات مدرسة بالمنيا

وكشفت مديرية أمن المنيا، ملابسات واقعة سرقة بعض المحتويات من داخل إحدى المدارس بالمنيا، وضبط مرتكبيها.

تلقى قسم شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، بلاغًا من مديرة مدرسة، عن اكتشافها سرقة 12 مروحة سقف، ماكينة حياكة، إسطوانة بوتاجاز.

وشكلت وزارة الداخلية فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بالمنيا، عن تحديد مرتكبى الواقعة، وهم عاطلان، لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما تاجر أجهزة كهربائية -“سيئ النية”- تم ضبطه.

قتل صاحب مدرسة بالإسماعيلية

وبمحافظة الإسماعيلية، قتل سائق صاحب إحدى المدارس لوجود خلافات بينهما، وألقى رجال الشرطة القبض عليه.

تبلغ لقسم شرطة التل الكبير، بمديرية أمن الإسماعيلية، من سائق، مقيم بالمرج بالقاهرة عن تعدي مجهول بالضرب بسلاح أبيض على صاحب إحدى المدارس بالقاهرة، وإحداث إصابته، عبارة عن جرح طعنى نافذ بالبطن، وتوفى أثناء نقله للمستشفى لإسعافه.

وتشكل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسماعيلية.

وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، سائق، مقيم بالمرج بالقاهرة، سبق إتهامه فى 3 قضايا شيكات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور بالاشتراك مع مديرية القاهرة وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة، نظراً لوجود خلافات مع المجنى عليه.

طالب يدهس فتاتين بالتجمع

والحادثة الرابعة، بشارع التسعين الذي شهد اصطدام سيارة مجهولة بفتاتين، مما أدى إلى وفاتهما.

تبلغ لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة بالواقعة تجاه الطريق الدائري، دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، مما أدى إلى وفاتهما وفرا هارباً.

وشكل فريق لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبها، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة، تم تحديد السيارة المتسببة فى الحادث.

واتضح أنها قيادة طالب، 18 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وضبط وبحوزته السيارة المتسببة فى الحادث، ملك والده، وتم التحفظ عليها، وتبين وجود بعض التلفيات بها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وهروبه من مكان الواقعة خشية تعدى الأهالى عليه.

سيدة تختلق سرقة مسكنها للانتقام من زوجها

وبمحافظة البحيرة، اختلقت ربة منزل واقعة سرقة 430 ألف جنيه من مسكنها ومشغولات ذهبية للانتقام من زوجها.

تلقى مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من تاجر، أنه بعد عودته لمسكنه عثر على زوجته ربة منزل، مقيدة بالحبال بإحدى غرف الشقة، واكتشافه سرقة المبلغ.

وبسؤال ربة المنزل قررت أنه أثناء تواجدها بالمنزل حضر لها شخص مجهول، وطلب منها فتح باب الشقة لتسليمها مبلغ خاص بزوجها، وتعدى عليها بالضرب دون إصابات، واقتادها إلى الداخل واستولى على المسروقات وهرب.

وتوصلت التحريات إلى عدم صحة الواقعة، وبإعادة مناقشتها اعترفت باختلاقها بالاشتراك مع شقيقها، عامل، مقيم ببرج العرب بالإسكندرية، بدافع الانتقام من زوجها لوجود خلافات بينهما.

وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة بالاشتراك مع شقيقته على النحو المشار إليه.

فتاة تستعين بمسجلين لخطف شخص

وبمديرية أمن القاهرة، ضبط 3 أشخاص لمحاولتهم خطف أحد الأشخاص لخلافات بينهم.

وكشفت الواقعة، مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص.

وباستبيان الأمر أمكن ضبط عنصريين إجراميين لهما معلومات مسجلة، وإحدى الفتيات، وبصحبتهم عامل، ومطلوب التنفيذ عليه فى 11 قضية “تبديد، ضرب” بالحبس سنتين و3 شهور.

وبسؤاله اتهمهم بالشروع فى اختطافه، بمواجهتهم بما جاء بأقوال الأخير، أيدوها.

وقررت الفتاة بوجود خلافات بينها وبين المجنى عليه، فخططت لخطفه انتقاماً منه، وفى سبيل ذلك استعانت بالمتهمان لتنفيذ مخططها، واستدرجته للتقابل بمحل الضبط بدعوى إنهاء الخلاف بينهما.

وعقب وصوله حاولوا خطف المجنى عليه، لكنه استغاث بالقوات وتمكنوا من ضبطهم.

سرقة في حدائق القبة

وألقت أجهزة الأمن على سائق مركبة “توك توك”، سرق هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة حدائق القبة.

تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات، عن استقبالها أحد المواطنين، مقيم بالمرج، مصاب بجرح قطعى بالساق الأيمن.

بالانتقال وسؤال المصاب، قرر أنه أثناء توقفه بدائرة القسم لاستقلال إحدى السيارات الأجرة، فوجئ بقيام قائد مركبة “توك توك” بخطف هاتفه المحمول، وأثناء محاولته بالإمساك به متشبساً بالمركبة سقط أرضاً مما أدى إلى حدوث إصابته المشار إليها.

وتشكل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، سائق توك توك، مقيم بالزاوية الحمراء.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وضبط أثناء استقلاله الدراجة البخارية “توك توك”، المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف.

وبإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم، والهاتف المحمول واتهمه بالسرقة.

تشكيل عصابي من 8 أشخاص للتنقيب عن الآثار

وإلى محافظة المنوفية، ألقت أجهزة الأمن القبض على 8 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد المنازل.

أكدت الواقعة تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، بقيام المتهمين، لثلاثة منهم معلومات جنائية، تكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم للحفر والتنقيب عن الآثار، والنصب على المواطنين.

واتضح أنهم يعملون على التنقيب والحفر داخل منزل مملوك لأحدهم بقرية جنزور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم طبنجة، فرد خرطوش، 7 طلقات خرطوش، 3 سيارات.

وتبين وجود حفر بعمق 13 متر تقريباً، وضبطت الأدوات المستخدمة فى التنقيب والحفر.

وبمواجهتهم أقروا جميعاً بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وملكيتهم للأدوات المضبوطة بقصد استخدامها بأعمال الحفر.

سرقة محاسب في البساتين

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكبي واقعة سرقة 65 ألف جنيه من أحد المواطنين بالبساتين.

كان قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من محاسب بإحدى الشركات، أنه أثناء خروجه من فرع أحد البنوك، عقب صرف 65 ألف جنيه، فوجئ بشخصان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، خطف أحدهما مظروف بداخله المبلغ وهرب.

وتشكل فريق بحث جنائى، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة، عاطلان، لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بإسلوب التتبع والخطف، باستخدام دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما.

وتم بإرشادهما ضبط الدراجة المستخدمة، ومبلغ 36 ألف جنيه، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية.

استعادة حقيبة بمحطة القطار

وبمحطة سكك حديد القاهرة، نجح رجال الشرطة في استعادة حقيبة بها مبلغ مالى لإحدى السيدات، عقب تركها سهوًا بأحد القطارات.

تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أحد القطارات اتجاه (الإسكندرية / القاهرة)، بالعثور على حقيبة لإحدى السيدات 10 آلاف جنيه، بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية.

وتم التحفظ على الحقيبة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتوصل لمالكتها، وحضرت السيدة وأدلت بأوصاف الحقيبة ومحتوياتها، وأضافت بتركها الحقيبة سهواً داخل القطار، وتم تسليمها لها بكامل محتوياتها.