غسل أموال وتزوير مستندات المرور والعملات.. أحدث قضايا بالمحافظات (صور)

تمكنت أجهزة الأمن من إحباط تهريب 35 ألف لتر سولار بعد سرقتها من خط أنابيب عتاقة.

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 4 قضايا في المحافظات، خاصة بتزوير أوراق ومستندات المرور وترويج عملات مقلدة، وكشفت عن غسل أموال تجارة مخدرات، وتمكنت من إحباط تهريب 35 ألف لتر سولار بعد سرقتها من أحد خطوط الأنابيب، ضمن أبرز أخبار الحوادث اليوم بالمحافظات.

صاحب مكتبة بالشرقية يزور مستندات المرور

ترجع تفاصيل كشف قضية تزوير أوراق المرور، إلى تمكن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب مكتبة، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

جاء ذلك بعدما أكدت التحريات أنه اصطنع وزور الأوراق والمستندات المرورية من خلال استخدام أجهزة حاسب آلي حديثة، وبعض الهواتف المحمولة بمحل مزاولة نشاطه المشار إليه.

إضافة إلى تزوير المستندات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، والتكسب من جراء هذا النشاط بطريقة غير مشروعة.

وضبط بحوزته آلات وأجهزة حاسب آلي تستخدم في الطباعة، العديد من المستندات المرورية الحكومية “مزورة”، مبلغ مالي مزيف، مبلغ مالي، طبنجة صوت.

توزيع عملات مقلدة بالقاهرة

والقضية الثانية بالقاهرة، وكشفتها معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، أن أحد الأشخاص يروج عملات نقدية مقلدة.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط وتبين أنه عامل، 32 عامًا، ويوجد له معلومات جنائية، وذلك أثناء استقلاله سيارة، وبحوزته 63 ورقة مالية “فئة 200 جنيه”، بإجمالي مبلغ 12600 جنيه “مقلدين”، كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام، هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من أحد الأشخاص “جارٍ تحديده وضبطه، بقصد ترويجها على المواطنين نظير تحصله على نسبة من المبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

إحباط تهريب 35 ألف لتر سولار بعد سرقتها من خط عتاقة

وفي السويس، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عتاقة، اضطلاع بعض الأشخاص بسرقة مواد بترولية من أحد الخطوط التابعة لإحدى شركات أنابيب البترول.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 5 أشخاص، أثناء محاولتهم سرقة كمية من المواد البترولية من خلال تركيب محبس على أحد الخطوط التابعة للشركة المشار إليها، بالمنطقة الجبلية بطريق القطامية القديم، وبحوزتهم سيارتين فنطاس محملين بالمواد البترولية “السولار”، بإجمالي حمولة 35 طنًا، و2 فرد خرطوش.

غسل أموال المخدرات بأسيوط

والقضية الرابعة بمحافظة أسيوط، بعدما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين، أحدهما مسجل شقي خطر، بسبب الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

وأوضحت التحريات أنهما بعد تربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

ولفتت إلى تأسيسهما أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والفضاء والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت بقيمة 20 مليون جنيه تقريبًا.