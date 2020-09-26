لايف

غسل أموال وتزوير مستندات المرور والعملات.. أحدث قضايا بالمحافظات (صور)

تمكنت أجهزة الأمن من إحباط تهريب 35 ألف لتر سولار بعد سرقتها من خط أنابيب عتاقة.
أماني عوض 7:47 م, السبت, 26 سبتمبر 20 7:47 م, السبت, 26 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 4 قضايا في المحافظات، خاصة بتزوير أوراق ومستندات المرور وترويج عملات مقلدة، وكشفت عن غسل أموال تجارة مخدرات، وتمكنت من إحباط تهريب 35 ألف لتر سولار بعد سرقتها من أحد خطوط الأنابيب، ضمن أبرز أخبار الحوادث اليوم بالمحافظات.

صاحب مكتبة بالشرقية يزور مستندات المرور

ترجع تفاصيل كشف قضية تزوير أوراق المرور، إلى تمكن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، عقب تقنين الإجراءات من ضبط صاحب مكتبة، مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس بالشرقية.

جاء ذلك بعدما أكدت التحريات أنه اصطنع وزور الأوراق والمستندات المرورية من خلال استخدام أجهزة حاسب آلي حديثة، وبعض الهواتف المحمولة بمحل مزاولة نشاطه المشار إليه.

إضافة إلى تزوير المستندات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، والتكسب من جراء هذا النشاط بطريقة غير مشروعة.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الجمعة 25-9-2020 فى مصر

وضبط بحوزته آلات وأجهزة حاسب آلي تستخدم في الطباعة، العديد من المستندات المرورية الحكومية “مزورة”، مبلغ مالي مزيف، مبلغ مالي، طبنجة صوت.

توزيع عملات مقلدة بالقاهرة

والقضية الثانية بالقاهرة، وكشفتها معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، أن أحد الأشخاص يروج عملات نقدية مقلدة.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط وتبين أنه عامل، 32 عامًا، ويوجد له معلومات جنائية، وذلك أثناء استقلاله سيارة، وبحوزته 63 ورقة مالية “فئة 200 جنيه”، بإجمالي مبلغ 12600 جنيه “مقلدين”، كمية من مخدر الحشيش وزنت 100 جرام، هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة من أحد الأشخاص “جارٍ تحديده وضبطه، بقصد ترويجها على المواطنين نظير تحصله على نسبة من المبالغ المالية متحصلات نشاطهما الإجرامي.

اقرأ أيضا  «ركلها بقدمه».. ضبط المتهم بالتنمر على طالبة بالطريق العام بسوهاج

وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

إحباط تهريب 35 ألف لتر سولار بعد سرقتها من خط عتاقة

وفي السويس، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عتاقة، اضطلاع بعض الأشخاص بسرقة مواد بترولية من أحد الخطوط التابعة لإحدى شركات أنابيب البترول.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 5 أشخاص، أثناء محاولتهم سرقة كمية من المواد البترولية من خلال تركيب محبس على أحد الخطوط التابعة للشركة المشار إليها، بالمنطقة الجبلية بطريق القطامية القديم، وبحوزتهم سيارتين فنطاس محملين بالمواد البترولية “السولار”، بإجمالي حمولة 35 طنًا، و2 فرد خرطوش.

اقرأ أيضا  الداخلية: إنقاذ فتاة سقطت في نهر النيل بالمنوفية

غسل أموال المخدرات بأسيوط

والقضية الرابعة بمحافظة أسيوط، بعدما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين، أحدهما مسجل شقي خطر، بسبب الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما.

وأوضحت التحريات أنهما بعد تربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، حاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

ولفتت إلى تأسيسهما أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والفضاء والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت بقيمة 20 مليون جنيه تقريبًا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

جهود الداخلية بأسبوع.. كشف 48 جريمة وتنفيذ 508 آلاف حكم قضائي (جراف)

أماني عوض 7:06 م, السبت, 26 سبتمبر 20

خلافات الجيرة وراء قتل ميكانيكي.. كواليس 3 جرائم بالمحافظات (صور)

أماني عوض 7:43 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20

بعد 3 سنوات.. ضبط مرتكبي فيديو إلقاء أكياس مياه على صاحب عربة «كارو»

أماني عوض 7:30 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20

شهادات جامعية مزورة.. ضبط كيانات تعليمية وهمية للنصب على الشباب

أماني عوض 5:53 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20

ضبط مسئول مطحن بالقليوبية لاستيلائه على 182 طن دقيق مدعم

أماني عوض 1:58 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20

الداخلية: إنقاذ فتاة سقطت في نهر النيل بالمنوفية

أماني عوض 1:59 م, الخميس, 24 سبتمبر 20